Минюст Ирана указал прокурорам и руководителям исправительных учреждений страны отпустить заключенных-христиан на волю, чтобы те могли встретиться с родными.

Oб этом сообщает медиацентр иранских органов юстиции Mizan Online. Христиан освобождают из тюрем Ирана на десять дней. Неясно, одно, когда начнет отсчитываться этот срок.

К родным не отпустят отбывающих наказания за преступления против безопасности, организованную преступность, похищения и вооруженные ограбления, а также приговоренных к смерти.

«Решение принято в ознаменование Нового года и юбилея рождения Иисуса Христа», — приводит AFP перевод текста с сайта.

На христианскую диаспору приходится 1% населения Ирана.