Иран обвинил Южную Корею в блокировке финансов Тегерана

Сеул блокирует финансовые активы Тегерана, в то время как иранский народ нуждается в них для борьбы с коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье на переговорах в Тегеране с премьер-министром Республики Корея Чон Се Гюном первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

«Банки Южной Кореи блокируют иранские средства в тот момент, когда народ Ирана отчаянно нуждается в них из-за пандемии коронавируса и ее экономических последствий», — цитирует его агентство ISNA. По словам Джахангири, «за последние три года из-за того, что Южная Корея соблюдает незаконные санкции США против Ирана, лишенные всякой международной легитимности, отношения двух стран вошли в стадию застоя и лишились динамики».

В свою очередь Чон Се Гюн отметил, что «корейское правительство желает решить вопрос с заморозкой иранских средств и намерено расширять сотрудничество [с исламской республикой] после возобновления действия ядерной сделки».

9 апреля власти Ирана освободили задержанный в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi. Западные СМИ в качестве возможной причины задержания судна называли заморозку Сеулом активов Тегерана на $7 млрд, проведенную по запросу Вашингтона. В свою очередь иранская сторона утверждала, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.