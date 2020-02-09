Иран обвинил США в неудаче с запуском спутника

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что санкции США могли помешать успешно провести запуск спутника «Зафар» в Иране и вывести его на нужную орбиту.

Ранее государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран в воскресенье не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» при помощи ракеты-носителя «Симорг» на орбиту.

«Ракета-носитель «Симорг» не смогла набрать необходимую скорость, чтобы запустить спутник «Зафар» на высоту 530 километров от земли. В конце концов, в области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее… скоро!», — написал министр в своем Twitter.