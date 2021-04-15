Иран назвал условия для продолжения переговоров по ядерной сделке

Тегеран продолжит переговоры по ядерной сделке, но только если они пойдут в конструктивном направлении. Как заявил в четверг замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, в противном случае делегация страны готова их прекратить.

«Если переговоры пойдут в конструктивном направлении, которого мы ожидаем, то наша сторона продолжит их. Если же нет — то мы прекратим их», — приводит его слова пресс-служба правительства страны. Арагчи добавил, что «иранская сторона не стремится вести переговоры, которые оказываются исключительно потерей времени».

Дипломат сделал это заявление перед началом очередного раунда заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, который проходит в четверг в Вене. Он отметил, что «за последние два дня иранская сторона провела многочленные консультации с различными делегациями [от стран — участниц ядерной сделки]».

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере. (ТАСС)