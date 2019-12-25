Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны

Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является «международным вором». «Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю», — заявил политик, ответ которого транслировался в переводе на арабский язык.

«Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей», — заявил Велаяти.(РИА Новости)