Продолжается региональный визит главы МИД Ирана Зарифа. Вчера он был в Баку и проводил переговоры с руководством Азербайджана, сегодняшний день проведет в Ереване. Интересно, какие именно цели преследует эта поездка в две столицы?

Одни считают, что это прямо объясняется тревогами Тегерана из-за продолжающегося пока приграничного напряжения в Зангезуре. Якобы в Иране поддались паническим заявлениям из Еревана, чуть ли не боятся захвата Сюника со стороны Азербайджана и следующего за этим изменения границ. Такого рода заявления прозвучали, например, на днях в парламенте ИРИ.

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаб Заннур завил, что Иран не приемлет изменение границ стран в регионе, не примет посягательства на территориальную целостность стран региона, не примет создание какой-либо силы в этом районе и вблизи своих границ. «Позиция Исламской Республики Иран ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо изменений в регионе, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. Мы также не принимаем какую-либо трансрегиональную силу у наших границ», – говорится в распространенном заявлении иранского парламентария. «Если часть территории Армении будет занята и пограничные условия изменены, то новые соседи для нас не будут приняты, прошлые границы должны быть сохранены и граница Исламской Республики Иран с Арменией должна быть сохранена. Мы принимаем позицию Азербайджана по сохранению его территориальной целостности, а также поддерживаем позицию Армении в сохранении своей территориальной целостности и соседства с Ираном», – заявил депутат.

Демаркация и делимитация границы Азербайджана с Арменией, по мнению Заннура, представляет опасность для интересов Ирана и Армении, поскольку нарушает территориальную целостность Армении и угрожает нерушимости границ Ирана (тут уместно задаться вопросом, где были эти иранские депутаты, когда граница Азербайджана и Ирана была захвачена армянами и удерживалась ими 30 лет? Почему тогда они терпели и даже сотрудничали с армянами?).

Но конечно гораздо более спокойно обозначают задачи этого визита официальные структуры. Например, как сообщает посольство Ирана в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе сегодняшней встречи в Баку обсудили текущую ситуацию в регионе после прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, напряженность на армяно-азербайджанской границе, а также коммуникационные коридоры и железнодорожные пути между Азербайджаном, Ираном и Арменией.

В сообщении отмечается, что на встрече также была затронута возможность участия Ирана в работах по разминированию территории Азербайджана и восстановлении инфраструктуры в регионе.

Что же там на самом деле за этими визитами? Что больше беспокоит сейчас Иран в зоне армяно-азербайджанского соприкосновения?

На эти вопросы # отвечает политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Визит главы МИД ИРИ в наш регион не случаен по нескольким причинам. Стоит отметить, что скоро в Иране ожидаются очередные президентские выборы, и в этом смысле приезд Зарифа является последним в качестве министра уходящей правящей команды. Также следует сказать, что общее положение Ирана по отношению к новой ситуации, которая сформировалась на Южном Кавказе после 44-дневной войны, в первую очередь связано с тем, что ИРИ беспокоится о том, как бы не оказаться вне игры в нашем регионе. В целом для Тегерана Южный Кавказ не является каким-то ключевым регионом, единственное его беспокойство все эти годы состояло в том, чтобы Запад не присутствовал у границ Ирана. То же касается и Израиля. В принципе подобной же позиции придерживается Россия, и в этом смысле Ирану не стоит беспокоиться.

Кроме того, Тегеран хочет участвовать в процессах перекройки региона – это и геополитические, и геоэкономические вызовы. То есть, эта страна не желает, чтобы какие-то процессы происходили без учета ее интересов. Это связано и с возросшей ролью Турции в регионе.

А высказывания представителей парламента ИРИ не имеют серьезного значения для Азербайджана и Армении, это скорее беспокойство традиционного характера. Там вечно беспокоятся о том, что независимый Азербайджан может негативно повлиять на процессы в самом Иране и на тамошнюю крупную азербайджанскую часть населения.

Стоит отметить также, что законодательный и исполнительный органы Ирана имеют отличающиеся точки зрения касательно ситуации в стране. Законодательный орган не является ключевым в формировании внешнеполитической повестки страны.

С другой стороны, мы должны заметить, что после долгих лет неровных отношений с момента восстановления независимости АР, при нынешнем правительстве Ирана появился некий конструктивизм. Это заслуга и нынешнего главы МИД. Мы весьма активно начали и продолжаем формировать экономические отношения между нашими странами. У нас целый пакет проектных документов, в том числе транспортных.

Поэтому министр Зариф не приехал с какой-нибудь специальной повесткой. Это, скорее, сверка часов. Учитывая соседствующее положение Ирана к послевоенному региону, это вполне объяснимое внимание. Еще и потому что за этот период регион неоднократно посещали главы МИД Турции, России. Это, как говорится, некоторый баланс со стороны Тегерана.