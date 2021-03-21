Иракское судно захватили в территориальных водах Ирана

Иракское частное судно захвачено неизвестными в иранских территориальных водах.

Как сообщает АПАоб этом передает в воскресенье новостной портал Mavasin News.

Издание ссылается на аудиозапись, полученную владельцем буксира Т-4, в котором пираты требуют за его освобождение выкуп в размере $80 тыс. Как сообщил хозяин судна, он располагает информацией о том, что оно село на мель у побережья Ирана примерно в семи милях к северу от порта Бушер. Где сейчас находится буксир и его экипаж, неизвестно.

Предоставивший запись депутат от провинции Басра Казем Хамами уже пообещал уведомить о произошедшем базирующийся на Бахрейне Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море, а также соответствующие госструктуры Ирака, ответственные за «двусторонние отношения с соседними странами».

| 2021-03-21T20:44:33+04:00 21 марта 2021, 21:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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