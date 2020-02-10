Иракское командование опровергло сообщения о выводе войск США с 15 баз

Информация ряда СМИ о начале вывода американских войск с 15 баз в Ираке не соответствует действительности, заявил РИА Новости официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.
Новостной портал Baghdadtoday сообщил в понедельник со ссылкой на члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента Али аль-Ганеми, что начался вывод дислоцированных в Ираке американских войск с 15 военных баз. Аль-Ганеми отметил, что контингент США по-прежнему дислоцирован в полном объеме на двух объектах — базе Айн-аль-Асад в северной провинции Анбар и еще одной в провинции Эрбиль на западе страны, сообщил аль-Ганеми. По его словам, «американцы намерены остаться на этих базах».
«Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности. В Ираке никогда и не было такого количества американских баз», — заявил аль-Хафаджи.