Иракское командование опровергло сообщения о выводе войск США с 15 баз

Новостной портал Baghdadtoday сообщил в понедельник со ссылкой на члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента Али аль-Ганеми, что начался вывод дислоцированных в Ираке американских войск с 15 военных баз. Аль-Ганеми отметил, что контингент США по-прежнему дислоцирован в полном объеме на двух объектах — базе Айн-аль-Асад в северной провинции Анбар и еще одной в провинции Эрбиль на западе страны, сообщил аль-Ганеми. По его словам, «американцы намерены остаться на этих базах».