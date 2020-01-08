Ирак расценил удары Ирана по базам США нарушением своего суверенитета

Официальный Багдад раскритиковал атаку Ирана на американских военнослужащих в Ираке. Ракетные удары Исламской Республики по «военным объектам на иракской территории» являются «нарушением государственного суверенитета», заявил президент Ирака Бархам Салех в среду, 8 января. Он выразил обеспокоенность «опасным развитием» ситуации и выступил против «превращения Ирака в поле битвы для враждующих сторон».

Тегеран поставил Багдад в известность о ракетных ударах, говорится в заявлении иракского правительства. Иранская сторона «вскоре после полуночи» в «устной ноте» сообщила, что удары по военным объектам США «уже начались или в скором времени начнутся», отмечается в документе, обнародованном через 11 часов после ракетной атаки. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди поддерживает контакты с партнерами внутри страны и за ее пределами с целью предотвратить «открытую войну». (DW)