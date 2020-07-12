Ирак попросил Германию помочь в исключении из «черного списка» ЕС

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн попросил своего германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении Ирака из составленного ЕС списка стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в заявлении иракского МИД.
Как отмечается в заявлении, главы МИД Ирака и Германии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем, включая двусторонние отношения.
«Министр иностранных дел Фуад Хусейн призвал своего германского коллегу оказать поддержку в исключении Ирака из списка государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма», — сообщается в заявлении министерства.(РИА Новости)