В редакцию # обратились несколько инвалидов Первой Карабахской войны с жалобой на притеснения со стороны Министерства труда и социальной защиты населения. По словам инвалидов Карабахской войны, благодаря действиям Минтруда они лишены возможности получать свои пенсии.

Как сообщил нам инвалид II группы Тахир Аллахвердиев, вот уже два месяца как он не может получить пенсию по инвалидности. «Мои документы отправили в поликлинику. Оттуда документы должны быть отправлены в Министерство труда и социальной защиты населения. Но, как мне сообщили в местной поликлинике, в министерстве собрались документы инвалидов за пять лет. А для рассмотрения этих документов нужно время. Но мои документы никто не рассматривает. Поэтому вот уже два месяца я не могу получить свою пенсию», — сказал нам инвалид Карабахской войны.

По словам другого инвалида Карабахской войны Шамседдина Агаларова, в 2009 году ему присвоена инвалидность III группы. «Но с 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения без всяких объяснений прекратило выплату мне пенсии. Три месяца назад подал на Министерство в суд. Даже на суде министерство не удосужилось ответить на вопрос о том, на каком основании была прекращена выплата пенсии. Судебный процесс еще продолжается», — заявил Шемседдин Агаларов.

Инвалид Карабахской войны Фикрет Алиев тоже пожаловался на притеснения со стороны Минтруда. «Я являюсь инвалидом II группы. В январе мне приостановили выплату пенсии. Мне сказали, что я должен был вовремя лечь в стационар, но не сделал этого. Но мне никто не говорил о необходимости госпитализации», — сообщил редакции Фикрет Алиев.

Глава пресс- службы Минтруда Фазил Талыблы не согласился с обвинениями Карабахских инвалидов. «Мы не лишаем карабахских инвалидов их пенсий», — заявил нам Фазиль Талыблы.

Как отметил глава пресс- службы, пенсии в Азербайджане делятся на бессрочные, и, на установленные на определенный срок.

«Бессрочные пенсии назначаются лицам, у которых ампутированы конечности. Бессрочные пенсии также получают лица, организм которых навсегда утратил некоторые свои функции. Лица, которым пенсия назначена на определенный срок, пользуются услугами реабилитации. По истечению определенного времени они должны пройти обследование в местной поликлинике или же больнице.

Документы обследования должны быть направлены на наш электронный портал. На основании этих документов эксперты нашего министерства могут продлить им срок инвалидности. Они также могут изменить группу инвалидности или же вовсе ее отменить», — сказал глава пресс- службы Минтруда.

«Министерство труда и социальной защиты населения пытается изменить группу инвалидности инвалидов Карабахской войны с I и II на III. Минтруда заявляет, что действует на основании правил, подготовленных Кабинетом министров. Но инвалиды Карабахской войны получили инвалидность еще до подготовки этих правил», — сказал нам глава общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов.

Глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазил Талыблы прокомментировал высказывания Тахира Мамедова. «Никаких новых правил Кабинета министров по определению инвалидности не существует», — сказал пресс- секретарь.

Фазил Талыблы также опроверг заявление председателя общественного объединения о том, что Министерство труда и социальной защиты населения пытается изменить группу инвалидности инвалидов Карабахской войны с I и II на III. «Это ничем не обоснованные слухи», — заявил нам пресс- секретарь.