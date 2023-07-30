Рекордное падение российской валюты началось аккурат после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Сейчас же при отсутствии новых шоков курс рубля будет находиться, скорее всего, у отметок в 90 руб. за доллар и 98-100 руб. за евро, уверены в экспертных кругах.

С 24 июня, дня мятежа ЧВК «Вагнер», менее чем за две недели российская валюта побила отметку в 90 рублей за 100 долларов и закрепилась на этом уровне. Как отмечает независимый аналитик Виталий Калугин в беседе с #, рубль прикрепился к уровню 90 и находится там уже две недели.

По мнению эксперта, после такого застоя возможен новый и резкий рост резервной валюты к рублю: «Разумеется, из таких застойных зон бакс выпрыгнет сильно. Это всегда бывает, когда актив высокой волатильности встает на месте. Рубль никому не нужен: ни в каких валютах. Ни за доллар, ни за юань, ни даже за лиру, которая слабеет против доллара, но не слабеет против рубля. Тут отступают в стороны все остальные причины действия на курс».

В аналитических кругах и СМИ бытует мнение, что именно попытка мятежа ударила по рублю. В день попытки бунта российские банки резко подняли курсы продажи валюты. Так, доллар они продавали дороже 90 руб., за евро просили более 100 руб., а в некоторых обменных пунктах курс доходил до 200 руб. за доллар. Правда, уже на следующий день обменные курсы начали снижаться. Тем временем за пять кварталов — с 1 января 2022 по 31 марта 2023 эксперты констатируют рекордный после 2008 года вывод валюты — 160$ млрд.

«Люди выводят деньги из страны любыми возможными способами. Уверен, что второй квартал покажет еще более сильные цифры. В таких условиях, когда есть угроза потерять всё или очень большую долю, курс покупки валюты на вывод совершенно неважен», — утверждает В. Калугин. Тем временем Банк России оценил влияние мятежа ЧВК «Вагнера» на курс рубля как незначительное. Вклад событий конца июня, когда в России случился мятеж ЧВК «Вагнер», оказал незначительное влияние на курс рубля, отметили в ЦБ. В основном ослабление рубля было вызвано сокращением поступления валюты от экспорта.

Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает главной причиной падения курса российской валюты резкое удешевление на товарных рынках и сильное давление лобби экспортеров. Эксперт отмечает плановый характер российской девальвации, которая отнюдь не случайна и была заявлена еще на Петербургском международном экономическом форуме, где и выдвинули идею ослабить рубль до уровней 80-90 рублей за доллар и 100 рублей за евро. По его оценкам, суммарное ослабление российской валюты может достигнуть аж 75 процентов, и все это результат серии плановых девальваций для поддержания рентабельности экспортеров.

На взгляд аналитика, нестабильная нефть и охватившая товарные рынки ценовая депрессия ударила по рублю и не гарантирует от того же сценария валюты других стран, тоже зависящих от экспорта энергосырья. Промежуточным двигателем всей этой истории экономист считает влияние возможной и, вероятно, надвигающейся торговой войны между Евросоюзом и Китаем.

Такая глобальная встряска, разумеется, не может оставить в стороне нефтедобывающие страны, и наша республика в их числе. Пока же в Азербайджане обеспокоены последствиями обвала рубля для двусторонней торговли. Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, за последние два месяца рубль упал на 14 процентов к доллару:

«Сейчас санкции значительно давят на рубль, и все это, разумеется, сказывается на экономике нашего ключевого торгового партнера, — говорит экономист. – Нас это беспокоит, поскольку удешевление российской валюты к манату чревато для местного экспорта, ведь это приводит к удешевлению поставляемой туда ненефтяной продукции. Влияние российской девальвации на азербайджанскую денежную единицу будет более заметным, поскольку Азербайджан вывозит в Россию главным образом сельхозпродукцию, которая обеспечивает до 7 процентов российского рынка. Из-за падения российской валюты сельхозпродукция станет для российских потребителей дороже».

Опасений за стабильность маната в условиях пока еще относительно комфортных нефтяных цен нет, считает Байрамов. Положительное сальдо платежного баланса и изменения обменного курса у основных торговых партнеров укрепили номинальный эффективный обменный курс маната на 5,1% за первые 5 месяцев текущего года. При этом главной причиной положительного сальдо платежного баланса является экспорт более дорогих энергоносителей, но все это одновременно сигнализирует о необходимости дальнейшего качественного улучшения структуры нашего экспорта.