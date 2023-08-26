С начала пандемии коронавируса, закрытых границ и негласных валютных ограничений спрос на американскую валюту в нашей стране устойчиво падает. Однако под занавес лета продажи долларов принялись расти. По мнению аналитиков, причина растущего спроса – традиционно повышающийся к началу учебного года импорт зарубежных товаров.

В последние недели перед новым учебным годом и наступлением осени продажи иностранной валюты заметно растут. Увеличивающуюся потребность в долларах объясняют возрастающим к этому времени спросом на инвалюту у импортеров. Ведь именно сейчас к нам завозятся школьные принадлежности, текстиль, обувь и пр. потребительские товары. Население готовится не только ко Дню знаний, но и началу холодов, поэтому увеличился импорт теплой одежды, обуви, бытовой техники и пр.

Спрос на аукционах Центробанка, продающего доллары Госнефтефонда, на прошлой неделе заметно подрос. Например, по итогам трех валютных торгов, организованных регулятором 10 – 17 августа, коммерческие банки купили $127,9 млн – на 27,3 процента больше предыдущих торгов. «Обычно такая динамика происходит в конце лета из-за сезонных изменений потребительского спроса и растущего ввоза зарубежных товаров, — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов в беседе с #. – Но в этом году продажи растут не только из-за привычных нам сезонных экономических обстоятельств – некоторое влияние оказывает и психологические моменты, связанные с падением национальных валют соседних стран, особенно резкой девальвацией в России».

В нынешнем году импортеры более активны, чем в предыдущем. Например, за первое полугодие импорт вырос на 22, 5 процентов, составив 8 млрд 198 млн долларов. Такая динамика, конечно же, стимулирует спрос на доллары, говорит аналитик. По его словам, перемены в валютном курсе зависят от позиции по этому поводу Центробанка, ведь страна так и не перешла на плавающий (рыночный) валютный курс. Власти держат манат в узде, используя валютные интервенции, а с некоторого времени на смену административно-финансовым рычагам удержания курса пришли и валютные ограничения, сдобренные эффектом закрытых границ и сокращением зарубежных поездок.

Все еще орудующая на просторах нашей отдельной страны пандемия коронавируса не только держит на замке государственные границы, но и превращается в интересное финансовое явление. С самого начала коронавируса местные банки установили ограничения при покупке долларов и продают их только в первой половине дня и только по лимиту. Местные СМИ на протяжении уже трех лет пишут о существовании лимита для физических лиц на покупку иностранной валюты в размере 20 000 манатов в год. Центральный банк на такие вопросы всегда отвечал уклончиво, заявляя, что нет законодательных ограничений на обмен валюты, и ограничения могут быть обусловлены внутренними требованиями банков в рамках борьбы с отмыванием денег.

Курс маната поддерживают и закрытые сухопутные границы, ведь это главные ворота для оттока долларов. Недавно издание Bloomberg опубликовало, а после удалило статью о том, как закрытые сухопутные границы помогают правительству Азербайджана справиться с оттоком из страны твердой валюты. Издание отмечает, что наша республика остается одной из немногих стран, где после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении чрезвычайной фазы пандемии все еще действуют строгие ограничения на поездки. Все эти меры позволяют правительству экономить на поддержании курса национальной валюты.

Например, за прошлый год Государственный нефтяной фонд продал на аукционах Центробанка всего 4 млрд 681,8 млн долларов (спад на 30% по сравнению с 2021 годом). На протяжении всего прошлого года ГНФАР ежемесячно продавал на аукционах в среднем 390,15 млн долларов (в 2021г — $556,6 млн). В 2021 году было продано 6 млрд 679 млн долларов (спад на 8,6% по сравнению с 2020 годом). Соответственно, в 2020 году суверенный фонд продал банкам на валютных торгах 7 млрд 303,64 млн долларов (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом).

Падение спроса на доллары можно объяснить еще и тем, что у людей в целом стало меньше денег и больше затрат из-за ускоренной инфляции. Ведь доллар в Азербайджане — резервная валюта для сбережений, а рост цен приводит к тому, что население тратит свои сбережения. Соответственно, спрос населения на инвалюту снижается. Снижение спроса на доллары может быть следствием и понижения экономической активности, поскольку бизнес в Азербайджане является главным закупщиком долларов.