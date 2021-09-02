«Анализируется ситуация в связи с началом нового учебного года, изучаются рекомендации ведущих международных организаций в этой сфере, и в соответствии с этим будут определены направления деятельности».

Как передает АПА, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

«Очень скоро будет предоставлена подробная информация о решениях, которые будут приняты в связи с датой и формой организации обучения на всех уровнях», — сказал Дж.Валехов.m