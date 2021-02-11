Иноземцев: Боррель останется, санкций не будет

Для главы дипломатии Евросоюза настали непростые времена после того, как он предпринял попытку наладить хотя бы диалог с Кремлем. Теперь более 80 депутатов Европарламента требуют отставки Жозепа Борреля из-за визита в Москву. В открытом письме парламентарии назвали визит главы внешнеполитического ведомства ЕС в Россию «унизительным».

«Во время своего визита г-н Боррель не защищал интересы Евросоюза», — говорится в письме депутатов Европарламента президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Авторы письма считают, что Боррель «серьезно повредил репутации Евросоюза», поехав в Москву.

«По нашему мнению, Еврокомиссия должна принять меры, если сам г-н Боррель не уйдет в отставку», — говорится в письме.

Чего следует ждать теперь? Неужели верховного представителя ЕС по внешней политике заставят уйти в отставку только за то, что он попытался выправить отношения? В конце концов, вина не его, а Москвы, что в ответ она проявила грубость, что Лавров прямо во время визита Борреля назвал ЕС «ненадежным партнером».

И, кстати, в Брюсселе на этом фоне заговорили о необходимости введения еще более жестких санкций против РФ. А это может инициировать и сам Жозеп Боррель (он сам об этом сказал). Тут интересно, куда и как способна повернуть ситуация, отношения ЕС-РФ?

Эти вопросы # адресовало известным зарубежным экспертам.

Профессор Александер Рар (Институт Международной Политики WeltTrends, Потсдам, ФРГ):

— Надеюсь, конфликты не дойдут до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века.

Надо знать, что европейские элиты и все руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных СМИ. Они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и нажим на Россию идет дальше. Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, откинуть «варварство».

Россия в свою очередь укрепляет государственную власть. Сильное государство — приоритет Кремля, а не демократия. Чем больше Запад давит, тем больше Кремль собирает электорат под себя. Под лозунгом: Россия опять в опасности. На Западе этим пренебрегают.

В ЕС люди думают, что россияне на самом деле за перемены, за либеральные ценности, и что только «госцензура в российских СМИ» всему мешает. Думают, что через пару лет сознание россиян будет переделано на европейский лад, как это случилось с обществами Украины, Грузии.

Однако в Европе существуют и те, кто уверен – с Россией нужно плодотворно и бережно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними ультиматумами.

Владислав Иноземцев, российский политический деятель, доктор экономических наук, социолог:

— У меня нет ощущения, что будут какие-то далеко идущие последствия. То есть, с одной стороны, мне кажется, что Боррель не подаст в отставку. Я видел его выступление в Европарламенте и читал, что был серьезный объем критики против него. И на самом деле, я думаю, что критика разумна. Еще до его визита в Москву многие европейские политики говорили, что ездить не нужно, потому что никакого результата достичь невозможно. Я бы на его месте действительно не поехал.

Но в любом случае понятно, что отныне европейские структуры будут очень осторожны в общении с Россией, никаких инициатив больше проявлять не будут. Боррель останется, 22 февраля предстоит саммит ЕС в том числе и на его тему, и я думаю, что там столкнутся две позиции – с одной стороны, позиция о том, что надо попытаться еще раз поговорить с Россией, а с другой – что надо это дело оставить в покое.

Что касается требований каких-то резких решительных санкций против РФ, я, честно говоря, думаю, что это фактически невозможно. Очень много сейчас об этом говорится, и в самой России нагнетается этот момент, и в Европе тоже, но я не жду каких-то серьезных санкций. Наверное, потому что, собственно, непонятно за что, если на то пошло.

Если говорить о нарушении прав человека, то наказания за проведение митингов это же не госпереворот как в Мьянме, это не массовые репрессии, не геноцид какой-то, как где-нибудь в Ираке, Судане.

Поэтому я думаю, что никаких серьезных санкций не будет. Более того, есть один момент, который мало кто учитывает – дело в том, что в конце прошлого года появился европейский Акт Магнитского, то есть, теперь у ЕС есть юридический инструмент, по которому они могут вводить всякого рода ограничения для людей, которые выносят неправомерные судебные решения или участвуют в разного рода полицейском преследовании. Я думаю, что по этой линии наверняка что-то будет сделано, но санкций, связанных с экономикой, с отдельными людьми, которые выходят за круг подозреваемых, точно не будет. Ни «Северный поток-2» не будет остановлен, никакие секторальные санкции не будут введены, и нет никаких шансов на то, что по призыву Навального будут как-то наказаны Абрамович и Усманов. Европейцы всегда смотрят на юридическую сторону дела, и шашкой махать не склонны. Поэтому, я думаю, со временем всё это более-менее успокоится. Просто возник такой конъюнктурный момент в связи с этой поездкой, которая, еще раз повторю, была очень глупой.