Информация об обстреле Красного базара безосновательна — Минобороны

Информация о том, что оккупированный Арменией населенный пункт Красный базар якобы был обстрелян Азербайджанской армией из РСЗО «Смерч» и нанесены увечья гражданскому населению, безосновательна и ложная.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Ещё раз заявляем, что Азербайджанская Армия, полностью соблюдающая режим гуманитарного прекращения огня, только в случае необходимости и с целью подавления активности противника сохраняет за собой право нанести огневой удар по его легитимным военным объектам», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

| 2020-10-15T21:49:41+04:00 15 октября 2020, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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