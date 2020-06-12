Триполи возвращает контроль над «Нефтяным полумесяцем»

Подконтрольные Халифе Хафтару незаконные вооруженные формирования с востока Ливии шаг за шагом теряют позиции в районах расположения крупнейших нефтяных и газовых месторождений страны.

Успехи признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на фронтах сулят Триполи скорый контроль над всем «Нефтяным полумесяцем», протягивающимся от Сидры до Бенгази.

Известный эксперт, профессор турецкого Университета «Йедитепе» Месут Хаккы Чашин в беседе с агентством «Анадолу» привлек внимание к последним заявлениям самого Хафтара, обвинившего страны, поддержавшие его наступление на Триполи, в отсутствии должной помощи в защите от контрнаступления сил ПНС.

Все говорит о том, что в скором времени фактор Хафтара потеряет значимость для политической арены Ливии, считает Чашин.

Эксперт напомнил, что все нефтеналивные терминалы Ливии расположены на берегу Средиземного моря, а правительственные силы Ливии сегодня продвигаются в «треугольнике» Мисрата-Карьят-Мурзук. Стратегическая задача командования сил ПНС — обеспечить контроль и безопасность в портах Сирт, Аджабия и Бенгази.

Чашин отметил, что силы Хафтара все еще контролируют целый ряд нефтяных месторождений Ливии, препятствуя добыче и экспорту нефти из страны.

«Армия Правительства нацсогласия приблизилась к стратегически важному городу Сирт, и после его освобождения, начнет продвигаться к вдоль залива Сидра к Бенгази, с тем, чтобы обеспечить контроль над всем «Нефтяным полумесяцем». Восстановление нефтедобычи поможет восстановлению всей ливийской экономики», — сказал эксперт.

Армия Ливии в своих операциях опирается на воздушную, наземную и морскую поддержку ВС Турции, что вынуждает боевиков Хафтара спешно отступать, бросая оружие и танки. Анкара поможет Триполи и в защите портов, трубопроводов и нефтеналивных терминалов, уверен профессор.

Чашин напомнил, что суда ВМС Турции продолжают учения у берегов Ливии. Турция пытается защитить энергоресурсы Ливии. Безопасность городов Тархуна и Сирт будет обеспечиваться при непосредственной поддержке Анкары.

Чашин напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел на днях в Анкаре переговоры с главой Правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем.

«Если удастся нормализовать ситуацию в зоне ливийского конфликта, то эта страна войдет в полосу восстановления. Турецкие компании смогут принять участие в реализации многочисленных энергетических, инфраструктурных, проектов на севере Африки. В период османского государства Ливия считалась вратами в Средиземное море. Сегодня ключи от этих ворот находятся в руках Анкары», — сказал Чашин.

По данным Национальной нефтяной компании Ливии (NOC), с 2014 года по сегодняшний день добыча нефти в Ливии сократилась более чем на 1 млн баррелей в сутки до 90 тыс. баррелей. Экспорт нефти из Ливии в период с января по май сократился на 92 процента.