В Турции продолжается стремительный рост инфляции — в июне этот показатель увеличился до 78,62 процента, сообщило национальное статистическое ведомство в понедельник, 4 июля. Только в мае инфляция в Турции составляла 74 процента. Особенно сильно подорожали транспорт и продовольствие. Закупочные цены в годовом исчислении выросли почти на 138 процентов (плюс 6,8 процента в сравнении с маем).

Оппозиция обвинила правительство в Анкаре в приукрашивании статистики. По ее сведениям, инфляция в Турции значительно выше. Базирующийся в Стамбуле Центр исследования инфляции Enag сообщил, что в годовом исчислении жизнь в Турции в июне подорожала на 175,55 процента.

Инфляция в Турции растет по целому ряду причин. Уже давно повышению цен способствует слабая национальная валюта лира, поскольку в результате дорожают импортные товары. Растут и цены на энергоносители, в том числе на фоне российской вооруженной агрессии в Украине. Эксперты также полагают, что Центробанк Турции недостаточно решительно борется с высокой инфляцией. Фактически регулятор с прошлого лета даже ослабил денежную политику.

Экономисты считают, что повышение процентных ставок может сдерживать рост инфляции. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что причиной инфляции являются высокие проценты. Центробанк следует линии Эрдогана и потому отказывается от повышения процентных ставок. С января ключевая ставка в Турции составляет 14 процентов. (DW)