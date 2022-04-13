Инфляция в Швеции продолжила расти, сообщает в среду газета «Свенска дагбладет». Если в январе она находилась на уровне 3,9%, а в феврале поднялась до 4,5%, то в марте этот показатель вырос уже до 5,6%.

В индексе потребительских цен Центробанка такой показатель был зарегистрирован 30 лет назад, в ноябре 1993 года. Выше — до 7,8% — она поднималась в декабре 1991 года.

По словам главного экономиста банка «Сведбанк» Маттиаса Перссона, это соответствует ожиданиям, и вскоре можно будет наблюдать еще более значительный рост цен на продовольствие.

«Это то, что почувствуют все домохозяйства, в первую очередь с низким доходом, у которых значительная часть средств уходит на еду, жилье, плату за электроэнергию и топливо», — отмечает эксперт.