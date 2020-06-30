Инфицированным коронавирусом будет обеспечена доставка лекарств

«Наблюдение и лечение в домашних условиях предполагается лишь для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Н.Зейналов отметил, что для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами в основном предусматривается лечение витаминами: «Эти лекарства планируется доставлять зараженным людям посредством поликлиник. Пациенты с коронавирусом не должны выходить из дома, доставка лекарств будет обеспечена».

| 2020-06-30T18:48:03+04:00 30 июня 2020, 18:48|12345 (Пока оценок нет)
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