Инфицированным коронавирусом будет обеспечена доставка лекарств

«Наблюдение и лечение в домашних условиях предполагается лишь для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Н.Зейналов отметил, что для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами в основном предусматривается лечение витаминами: «Эти лекарства планируется доставлять зараженным людям посредством поликлиник. Пациенты с коронавирусом не должны выходить из дома, доставка лекарств будет обеспечена».