Иньеста поддержал «Барсу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал каталонский клуб.

«Всегда едины и продолжаем строить лучший клуб мира», – написал Иньеста в твиттере.

В тоже время сообщается, что сегодня прошло заседание совета директоров «Барселоны».

Собрание продолжалось почти 5 часов. На нем было принято решение отправить главного тренера команды Кике Сетьена в отставку. Вскоре также будет названа дата следующих выборов президента клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» решило назначить главным тренером Роналда Кумана. (sports.ru)