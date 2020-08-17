Иньеста поддержал «Барсу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поддержал каталонский клуб.
«Всегда едины и продолжаем строить лучший клуб мира», – написал Иньеста в твиттере.
В тоже время сообщается, что сегодня прошло заседание совета директоров «Барселоны».
Собрание продолжалось почти 5 часов. На нем было принято решение отправить главного тренера команды Кике Сетьена в отставку. Вскоре также будет названа дата следующих выборов президента клуба.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» решило назначить главным тренером Роналда Кумана. (sports.ru)