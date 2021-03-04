Индию назвали лидером по числу отключений интернета в 2020 году

Почти 70% всех случаев отключения интернета в 2020 году в мире произошли в Индии.

Об этом говорится в отчете глобальной некоммерческой организации Access Now (AN), которая занимается вопросами соблюдения прав и свобод в цифровых социальных сетях.

«Из 155 случаев нарушения работы интернета по всему миру в 2020 году 109 были зарегистрированы в Индии, — цитирует в четверг ежегодный отчет AN под названием «Разрушенные мечты и упущенные возможности» газета Times of India. — Тем самым Индия, как и в 2018-2019 годах, вновь возглавила глобальный список стран с наибольшим числом отключений в интернете».

Как отмечается в отчете, наиболее частыми предлогами для отключений интернета в Индии были необходимость обеспечения национальной безопасности, борьба с недостоверной информацией и меры предосторожности в связи с внутренней ситуацией в стране.

«Непрозрачность, как правило, отличает приказы властей об ограничении доступа к интернету и их реализацию. За этим часто стоит стремление скрыть реальную обстановку или исказить ситуацию с насилием на межобщинной почве или помешать организации протестных выступлений», — отмечается в отчете AN.

В нем упоминаются 29 государств, которые в прошлом году намеренно отключали или замедляли работу интернета, несмотря на его большой спрос в использовании соцсетей во время пандемии COVID-19. На второе место по этому показателю авторы отчета поставили Йемен с шестью случаями блокировки интернет-доступа в 2020 году.