Правительство Индии рассматривает возможность введения запрета на экспорт сахара в предстоящем сезоне, который стартует в октябре. Об этом сообщили Reuters три источника в ведомствах. Такой шаг будет предпринят впервые за последние семь лет.

Причиной обсуждения запрета стала сильная засуха в ключевых штатах-производителях сахарного тростника Махараштра и Карнатака. Из-за засухи урожай тростника в этих регионах оказался на 50% меньше обычного.

Эксперты прогнозируют, что из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в Индии в сезоне 2023/24 может сократиться на 3,3% и составить 31,7 млн тонн.

«Наш приоритет — обеспечить внутренние потребности в сахаре и производство этанола. В следующем сезоне у нас не будет излишков сахара для экспортных поставок», — рассказал источник в правительстве.