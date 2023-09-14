Армения получила от Индии шесть артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм.

Как передает «Sputnik Armenia», об этом сообщает Indian Defence Research Wing.

Ссылаясь на главу местной оборонной компании Bharat Forge L.t.d. Бабу Кальяни, издание отмечает, что гаубицы были поставлены в начале августа.

Контракт предусматривает поэтапную поставку дополнительно 84 буксируемых гаубиц этого типа в течение следующих трех лет. Вместе с тем отмечается, что Bharat Forge планирует осуществить поставки артиллерийских систем Армении досрочно.