Индия передала Китаю председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении индийского МИД, размещенном в среду на его сайте по итогам встречи шерп и су-шерп стран БРИКС.

«В ходе встречи шерп и су-шерп председательство в БРИКС передано Китаю. Китай также представил приоритеты своего предстоящего председательства, которое начинается с 1 января 2022 года», — заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, партнеры по БРИКС договорились оказывать Пекину поддержку в этой роли.

Участники встречи также подвели итоги председательства Нью-Дели в объединении в уходящем году. «Они одобрили действия Индии, предпринятые, несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, для дальнейшего укрепления сотрудничества стран БРИКС. Стратегическое партнерство БРИКС развивалось в течение всего года в интересах стран и народов группы, БРИКС стал сильнее и динамичнее», — говорится в сообщении МИД Индии.

В течение года по линии БРИКС прошло около 150 мероприятий, 20 из которых проводились на министерском уровне. В сентябре состоялся виртуальный саммит БРИКС, по итогам которого была принята Делийская декларация, подтвердившая решимость стран бороться с пандемией коронавируса, углублять партнерство по вопросам политики и безопасности, экономики и культуры, напомнили в индийском МИД.