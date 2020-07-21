Индия перебрасывает к границе с Китаем истребители МиГ-29К

Военно-морские силы Индии перебрасывают свои истребители МиГ-29К российского производства к китайской границе в условиях обострившихся отношений с КНР. Об этом сообщает во вторник газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Истребители отправляются на север с авиабазы ВМС в Гоа, пишет газета. Кроме того, военно-морские самолеты-разведчики P-8I Neptune используются для проведения разведки в районе союзной территории Ладакх, где недавно произошли столкновения индийских и китайских пограничников.

По данным газеты, ВМС Индии имеют на вооружении более 40 российских истребителей МиГ-29К, из которых 18 базируются на авианосце «Викрамадитья», а остальные — на авиабазе ВМС в Гоа. Сколько именно самолетов перебрасывается на север, не сообщается.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. (ТАСС)