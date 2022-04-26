Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для ограниченной иммунизации детей в возрасте от шести до 12 лет. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV.

DCGI также потребовал от производителя вакцины представлять данные о ходе прививания детей, включая данные о нежелательных явлениях после прививки каждые 15 дней в течение первых двух месяцев, указывает телеканал.

Ранее 16 марта власти Индии разрешили прививать против COVID-19 детей в возрасте от 12 до 14 лет препаратом Corbevax индийского производства. Вакцинация подростков в возрасте от 15 до 18 лет началась в Индии в январе текущего года.

Вакцинация против коронавируса взрослого населения началась в Индии с середины января 2021 года. Всего, по информации Минздрава, на утро вторника в стране введено 1 879 576 423 доз вакцинных препаратов — включая первые и вторые дозы, а также дозы ревакцинации. Только за последние сутки сделано 2 283 224 прививки.