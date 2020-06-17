Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди

Жертва индийских солдат, погибших в столкновении с китайскими войсками в долине Галван в Ладакхе, не будет напрасной, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
«Героические сыновья матери Индии принесли самую высокую жертву, чтобы защитить нашу родину в долине Галван… Я обращаюсь к семьям этих мучеников в этот тяжелый час скорби. Сегодня вся страна с вами. Эти жертвы наших мучеников не пропадут даром», — говорится в заявлении Моди, размещенном на сайте пресс-службы правительства.
«Мы всегда тесно сотрудничали с нашими соседями в духе сотрудничества и дружбы. Всегда желал им роста и благополучия. Везде, где есть различия, мы всегда старались не оспаривать различия. Мы никогда никого не подстрекаем, но и не ставим под угрозу целостность и суверенитет нашей страны. Всякий раз, когда приходило время, мы демонстрировали свою силу в защите целостности и суверенитета страны, доказывали свои возможности», — отметил Моди.
«Я хочу заверить страну, что жертвы наших солдат не пропадут даром. Целостность и суверенитет Индии для нас превыше всего… Индия хочет мира. Но на каждое подстрекательство будет дан решительный ответ», — отметил Моди.(РИА Новости)