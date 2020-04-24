Индекс свободы прессы – результаты малоутешительны

В четверг, 18 апреля, в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» (РБГ) опубликовала свой ежегодный рейтинг свободы прессы. В новом отчете, который оценивает ситуацию со СМИ в 180 странах, число «надежных» для журналистской работы стран продолжает уменьшаться, а стран, в которых авторитарные режимы усиливают «контроль над информацией», становится все больше.

Азербайджан в отчете поместили на 168-е место среди 180 государств. Таким образом, мы вновь оказались в числе стран, где положение прессы оставляет желать лучшего. Примечательно и то, что по сравнению с прошлым годом, ситуация ухудшилась – страна опустилась с 166-го места на 168-е, сказано в комментарии РБГ к Индексу. РБГ отмечает, что после увольнения помощника Президента Али Гасанова положение прессы не улучшилось. «Надежды, возникшие в конце 2019 года после увольнения помощника президента Али Гасанова, и заявлений о крупных реформах, быстро разбились в начале 2020 года», — говорится в отчете.

В подготовленном «Репортерами без границ» индексе оцениваются действия правительств 180 стран мира в отношении СМИ. Многие постсоветские страны традиционно плетутся в хвосте индекса. РБГ пришли к выводу, что многие авторитарные государства воспользовались пандемией COVID-19 для усиления репрессий. В качестве особо вопиющих примеров в индексе упоминаются Китай и Венгрия. По мнению генерального секретаря организации Кристофа Делуара, подавление важной информации о коронавирусе усугубляет экономические и социальные последствия пандемии.

Грузия и Армения получили самые высокие баллы среди государств бывшего СССР (за исключением стран Балтии), и заняли соответственно 60 и 61 места. В качестве проблемных аспектов в Грузии и Армении были отмечены поляризация средств массовой информации и вмешательство владельцев в работу принадлежащих им СМИ. В Центральной Азии Узбекистан обогнал в рейтинге Казахстан. Теперь в стране были проведены реформы, позволившие ей подняться на четыре пункта до 156 места.

В индексе также отмечается, что в некоторых аспектах ситуация в Казахстане улучшилась, но «государство применяет все более продвинутые методы репрессий, в частности, усилив контроль за интернетом, где сейчас массово осуществляется слежка». Самые высокие баллы в Центральной Азии получил Кыргызстан (82 место), а самым отстающим (161 место) оказался Таджикистан (где, кстати, по утверждению властей, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19). Что касается других постсоветских государств, Россия заняла 149 место, как и в прошлом году. Украина заняла 96 место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2019 годом.

В страновом отчете по России отмечается, что «с экранов телевизоров на зрителей продолжают литься потоки пропаганды, а те, кто подвергает сомнению новый патриотический и неоконсервативный курс, или просто пытается придерживаться высоких журналистских стандартов, оказались в особо тяжелом положении».