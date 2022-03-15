Как сообщалось ранее, вечером 15 марта в Киев прибыли премьер-министр и вице-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Об этом в Facebook сообщил Моравецкий и разместил соответствующие фото.

«Эта война – результат действий жестокого тирана, который нападает на уязвимых мирных жителей, обстреливает города и больницы Украины! Как следствие, мир потерял чувство безопасности, гибнут невинные люди и теряют все свое имущество. Надо поскорее остановить трагедию, которая происходит на Востоке!» – написал он.

Моравецкий отметил, что в Киеве они представляют не только свои страны. Визит был согласован с лидерами ЕС и НАТО, подчеркнул политик.

«Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей. Этот месседж мы привезли сегодня в Киев», – добавил Моравецкий в Twitter.

Янша тоже опубликовал в Facebook фотографии из Киева.

«Каждая дорога в Украину – это европейская дорога. Скоро это будет дорога в Европейский союз тоже. Последние два года мы много говорили о европейских ценностях, в основном на теоретическом уровне. А потом мы вдруг обнаружили, что фундаментальные европейские ценности действительно существуют и что они находятся под угрозой и что европейцы защищают их своей жизнью. В Украине», – написал премьер-министр Словении.

Он подчеркнул, что в этот момент все в Евросоюзе «начали просыпаться».

«Чтобы измениться. Чтобы стать более сплоченными, чем когда-либо раньше. В поддержку Украины. Это благодаря их смелости. Единству. Жертвенности. Сейчас, когда мы говорим о ценностях, на всем европейском континенте нет ни одной страны, которая была бы более европейской, чем Украина. Ваша борьба – это наша борьба и вместе мы победим», – написал Янша.

В Киеве политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Это первый визит такого уровня после нападения России на Украину.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал каналу Polsat News, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла «большую часть дня».

«На наших глазах творится история, на наших глазах куется будущее Европы, а может быть, и мира», – сказал Дворчик, добавив, что в такие моменты собственная безопасность должна быть отодвинута на второй план.

Он заявил, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, «премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке». /gordonua.com/