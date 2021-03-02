Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского издания Hurun

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes). Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник на сайте издания.

Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.

В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно — президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в $189 млрд и $114 млрд соответственно.

Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер. Им оказался владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. Разместился он на седьмой позиции в рейтинге с личным состоянием в $85 млрд.