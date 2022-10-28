Американский предприниматель Илон Маск, который приобрел компанию Twitter, уволил трех топ-менеджеров социальной сети, передает агентство Bloomberg.

Как сообщается, своих должностей лишились главный исполнительный директор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, глава отдела, отвечающего за юридическую политику, доверие и безопасность Виджаю Гадде.

По информации агентства, каждому из них выплатят выходное пособие. Так, Агравал может получит около $50 млн, Сигал — $37 млн, а Гадде — $17 млн.

Ожидается, что Twitter перейдет во владение Илона Маска 28 октября. Предположительная сумма сделки составляет $44 млрд (около 2,7 трлн руб.). Изначально миллиардер планировал оформить сделку по покупке Twitter весной 2022 года, однако летом передумал из-за количества фейковых аккаунтов на площадке и завышенной статистики.