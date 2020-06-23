Илон Маск раскритиковал решение США приостановить выдачу рабочих виз

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с критикой решения Вашингтона о приостановке выдачи ряда категорий рабочих виз.
«Совершенно не согласен с данной мерой… Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком масштабна», — написал Маск в Twitter.
Ранее с критикой решения США по рабочим визам выступила американская компания Twitter, которая заявила, что данное решение Вашингтона является недальновидным и подрывает экономическую мощь Соединенных Штатов.(РИА Новости)