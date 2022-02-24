Илон Маск потерял статус единственного человека с состоянием более $200 млрд (около 160,224 трлн руб.), сообщает Bloomberg. За последние четыре месяца бизнесмен потерял около $140 млрд (около 11,215 трлн руб.).

Отмечается, что в начале недели Маск был единственным человеком в индексе миллиардеров Bloomberg, чье состояние превысило $200 млрд. Но глобальный спад на фондовых рынках привел к тому, что акции Tesla падали четыре дня подряд, уменьшив его состояние до $199 млрд.

В ноябре, когда акции Tesla достигли рекордного уровня, состояние Маска оценивалось в $340,4 млрд, то есть на $140 млрд больше, чем сегодня.

Еще один человек, чье состояние также когда-то превысило отметку в $200 млрд, — это сооснователь Amazon Джефф Безос. Он прошел эту точку в апреле прошлого года, и его состояние оставалось на том же уровне большую часть года, но в декабре оно упало ниже рубежа и с тех пор не возвращалось выше него. В настоящее время он является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием в $169 млрд.