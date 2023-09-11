Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выразил несогласие с обвинениями в госизмене в свой адрес из-за того, что не позволил солдатам ВСУ использовать спутниковую связь Starlink для атаки на Крым. Об этом миллиардер написал в X (Twitter) под постом, в котором утверждается, что отказ от включения Starlink для Украины является одной из форм госизмены.

«Я гражданин США и имею паспорт только этой страны. Что бы ни случилось, я продолжу бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не начинал войну с Россией. Если кто и предатель, так это те, кто меня им же и называет», – написал Маск.

Информация о том, что Маск отключал солдатам ВСУ связь Starlink во время атаки на российский флот в Крыму, изначально появилась в биографии миллиардера, написанной журналистом Уолтером Айзексоном. Широкую огласку этот фрагмент получил после его публикации изданием CNN. Позже Маск объяснил, что отключил Starlink во время атаки, чтобы его компания SpaceX не стала прямым соучастником крупного военного инцидента.