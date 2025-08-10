Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны в Украине должно включать Киев и ЕС. Комментарий главы европейской дипломатии ее пресс-служба передала DW в воскресенье, 10 августа.

«США имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас.

Она анонсировала, что 11 августа созовет встречу глав МИД стран ЕС для обсуждения дальнейших шагов по Украине. «В то время как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно (дает понять): все временно оккупированные территории принадлежат Украине», — указала верховный представитель ЕС.

По ее словам, «соглашение не должно стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы». «История нарушения Россией своих обещаний и договоров породила глубокое недоверие по обе стороны Атлантики», — предупредила Каллас. «Давление США на Москву может переломить ход войны», — резюмировала она.