Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что прогнозы зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год являются «самыми абсурдными из услышанных». Такую оценку он опубликовал в Twitter примерно через четыре часа после первоначальной реакции на пост Медведева.

«Это определенно самое абсурдные прогнозы из всего, что я услышал. К тому же они показывают значительное отсутствие понимания прогресса в области искусственного интеллекта и зеленой энергетики», — написал Маск.

Первоначально предприниматель прокомментировал предсказания Медведева на 2023 год, написав, что это «эпичный тред», а также опубликовал эмодзи с открытым от удивления ртом.

Дмитрий Медведев спрогнозировал 10 событий в 2023 году, назвав их «футуристическими гипотезами». По его мнению, в следующем году мир ждет повышение цены на нефть до $150 за баррель.

Он также выразил мнение, что Великобритания вернется в Евросоюз, после чего ЕС распадется, а Польша и Венгрия захватят западные области Украины. (gazeta.ru)