Tesla зарегистрировала право на реализацию аудиооборудования под собственным брендом, сообщает портал Electrek. Таким образом, компания Маска планирует охватить рынок колонок, музыкальных проигрывателей, наушников и другой аудиопродукции.

Учитывая особое внимание, которое в последние годы Tesla уделяет звуковой системе своих автомобилей, есть все шансы увидеть в будущем наушники с логотипом компании. Также сообщается, что в Tesla работают несколько высококвалифицированных специалистов-выходцев из Bang & Olufsen, Harman и других компаний по производству аудиопродукции.

Electrek призывает отнестись к расширению продукции компании Маска с долей скепсиса. В 2021 году также стало известно, что Tesla планирует выпустить смартфон под собственным брендом, однако эта информация до сих пор ничем не подтвердилась. (gazeta.ru)