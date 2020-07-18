Ильхам Рагимов: «Если Армения пытается держать нашу родину под огнем, ноги армянского бизнесмена или дипломата не будет на нашем объекте»

Вчера представители армянской диаспоры и посольства явились в «ФудСити» (рынок принадлежит азербайджанским бизнесменам Ильхаму Рагимову, Году Нисанову и Зараху Илиеву. Первый является уроженцем Товузского района, в направлении которого развязались бои — прим. «Минвала»), чтобы пожаловаться на азербайджанцев за их бойкот армянских торговцев на рынке.

Армянские дипломаты и представители диаспоры без назначения встречи и аккредитации пришли и засели в конференц-зале в пятницу, требуя встречи с руководством Центра.

Однако в зал внезапно вошла охрана «Фуд-Сити» и потребовала немедленно покинуть территорию здания. Хоть армянские провокаторы и отказывались уйти, охрана с позором выгнала их, применив вполне заслуженную визитерами грубую форму.

Как сообщает «Минвал», профессор Ильхам Рагимов отреагировал на произошедшее, а также прокомментировал эскалацию на госгранице Азербайджана и Армении.

— Мы немедленно прогнали их с нашей территории, не выслушивая. Будучи руководителями Food City, мы посчитали нецелесообразным присутствие там армян. Мы не могли бы поступить иначе. Если Армения пытается держать нашу родину под огнем, ноги армянского бизнесмена или дипломата не будет на нашем объекте. Они увидели отношение, которое заслужили, и ушли, — сказал он в беседе с газетой «Ени Мусават».

И.Рагимов, говоря о том, связывались ли с ними власти России в связи со сложившейся ситуацией после многочисленных жалоб армянской стороны признался, что получает много звонков отметил что на все звонки, которые поступающие по данному вопросу, они отвечали только одной фразой: «Не вмешивайтесь в это дело».

— Просто потому что не может быть иного обсуждения. Я получил много звонков и продолжаю получать их. Понятно, что на меня и на Года Нисанова захотят оказать давление, и будут жаловаться, но наша позиция ясна, она неизменная, и мы не намерены отступать.

И.Рагимов также рассказал, что в день по несколько раз связывается с Баку и Товузом.

— Вы знаете, что Товуз — моя вторая маленькая родина, где проживают мои родственники, близкие мне люди. С самого начала боевых действий все наше внимание пристально приковано к происходящему. И если боевые действия приобретут более масштабный характер, мы будем находиться там.

Также И. Рагимов прокомментировал, почему боевые действия развязались именно на товузском направлении.

— Если обратить внимание на хронику сообщений Министерства обороны Азербайджана, то становится очевидно, что в период действия режима перемирия правила и условия очень часто нарушаются на азербайджано-армянской госгранице. То есть нападения происходят не только на линии карабахского фронта. Если не Товуз, бои могли бы развязаться в Газахском, Агстафинском или Гедабекскм направлениях.

Далее И. Рагимов прокомментировал заявление военных экспертов, утверждающих, что захват высот Гарагая может позволить вооруженным силам Армении обстреливать наши территории вплоть до Гянджи, а значит вполне возможно, что у Армении есть новые планы оккупации.

— Мы лицом к лицу с врагом. В любой момент могут быть провокации и в любое время могут начаться масштабные военные операции. Если об этом говорят военные эксперты, мы не можем с этим не соглашаться. Конечно, есть военная цель. Насколько я знаю, азербайджанская армия укрепила свои позиции на высоте Гарагая. Наша армия проявила большое мужество. Мои соболезнования семьям каждого из шехидов. Наши потери велики. Азербайджанская армия потеряла генерала. Это происходит в военной истории независимости Азербайджана впервые, так как до этого мы теряли генерала только во время Второй Мировой войны — Ази Асланова. Раны от таких потерь заживают долго и трудно. Так же я желаю скорейшего выздоровления всем, кто был ранен в ходе боев.

Говоря о поддержке Анкары Баку и вероятности столкновения Турции и России в данном вопросе, Рагимов отметил, что не ожидал никакой другой позиции от Турции.

— Братская страна буквально ведет себя так, как должен вести себя брат. Что касается таких прогнозов (экспертов – ред), я думаю по-другому. Сейчас нереально, что в регионе будут проводиться широкомасштабные военные операции с участием армий нескольких стран. Ни Россия, ни Турция сейчас не пойдут на такой шаг. Ни России, ни Турции не нужно вступать в такую ​​войну.