Ильхам Алиев высказался относительно некоторых заявлений руководства AZAL, Гостаможни и “Азеравтойол”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 февраля во время интервью Азербайджанскому телевидению высказался относительно заявлений некоторых глав государственных структур.

«Руководитель “Азеравтойол” обратился ко мне с просьбой разрешить строительство в Шуше регионального центра ведомства. Зачем? Если надо проложить дорогу — иди займись своим делом. Никто не проводит дорогу за свой счет, для этого выделяются средства из государственного бюджета. Зачем там нужен этот центр?

Руководитель AZAL просил построить там филиал ведомства. Это абсурдно в принципе. Я ему тоже посоветовал заниматься своими делами. Далее поступила просьба от главы Государственного таможенного комитета о строительстве Карабахского регионального центра. Разве в Шуше есть какая-либо граница, чтобы там действовал центр таможни?» — сказал глава государства.