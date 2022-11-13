Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва, произошедшего сегодня в Стамбуле.

В письме говорится: «Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вероломного взрыва, совершенного в центре Стамбула.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым.

Аллах рехмет элясин!».