Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с крушением военного вертолета.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

Глубоко опечален известием о гибели турецких солдат в результате крушения военного вертолета.

От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, родным и близким погибших военнослужащих, братскому турецкому народу в связи с этой трагедией и желаю скорейшего исцеления раненым.

Allah rəhmət eləsin!

| 2021-03-04T21:02:32+04:00 4 марта 2021, 22:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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