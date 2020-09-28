Ильхам Алиев выразил признательность Эрдогану

«Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев выражает признательность президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за мнения, высказанные в связи с армяно-азербайджанским конфликтом на Международном симпозиуме на тему «Международное морское право и Восточное Средиземноморье с точки зрения истории, политики и отношений между странами». С первых часов очередной военной провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана братская Турция во главе с уважаемым господином президентом решительно осудила военную агрессию Армении против Азербайджана и оказала свою полную поддержку. Азербайджанский народ высоко ценит эту поддержку».

Как передает АПА, об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, во время товузских событий Турция была первой страной, с первых минут решительно осудившей военную провокацию Армении против Азербайджана: «Президент Ильхам Алиев отметил, что и Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Азербайджан и Турция в соответствии с принципом “одна нация — два государства” демонстрируют солидарность во всех вопросах и постоянно поддерживают друг друга без колебаний».