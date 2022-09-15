Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что большие перспективы для сотрудничества и партнерства имеются также в рамках проектов «Средний коридор», «Один пояс, один путь». Глава государства констатировал, что Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой, что транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках. Азербайджан полностью поддерживает грузоперевозки из Китая в Европу и обратно по железной дороге и другими видами транспорта.

Председатель Си Цзиньпин передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю тридцатилетия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, а также создания партии «Ени Азербайджан». Глава государства отметил, что связи между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства и развиваются на высоком уровне. «Мы очень высоко оцениваем то, что Вы придаете важное значение развитию связей между Азербайджаном и Китаем. Мы поддерживаем всестороннее развитие наших связей на стратегическом уровне», — сказал Си Цзиньпин