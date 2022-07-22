Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2022 год.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте президента Азербайджана в пятницу, доходы Госнефтефонда на 2022 год увеличены до 15 млрд 789 млн 147,9 тыс. манатов, расходы снижены до 11 млрд 597 млн 136,5 тыс. манатов. Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 192 млн 11,4 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, первоначально доходы ГНФАР на 2022 год были утверждены в размере 10 млрд 589 млн 701,9 тыс. манатов, расходы — 12 млрд 789 млн 674,6 тыс. манатов.

Пересмотр параметров бюджета ГНФАР связан с изменением цены на нефть.

Первоначально бюджет ГНФАР на 2022 год был рассчитан из цены на нефть в $50 за баррель. Однако в принятых Милли Меджлисом (парламентом) поправках в госбюджет Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть для расчета доходов государства от экспорта заложена в $70 за баррель, для расчета ВВП — $85 за баррель.

Согласно обновленному бюджету, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2022 году увеличатся в 1,7 раза от первоначального прогноза — до 14 млрд 993 млн 401,2 тыс. манатов (рост в 1,7 раза), или 95% всех доходов фонда.