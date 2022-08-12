«Сегодня в процессе нормализации, который идет между Арменией и Азербайджаном, темы Карабаха нет. Такие попытки были, но я никогда на это согласия не давал. Какое Армения имеет к этому отношение. Это наше внутреннее дело».

Об этом 12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района.

«Сегодня за столом переговоров вообще не идет речи ни о каком статусе. О чем идет речь? О правах и безопасности проживающих в Карабахе армян. Я сказал, что Азербайджанское государство обеспечит их права и безопасность. Я всегда делаю то, что говорю», — сказал глава государства и отметил, что мы стали свидетелями этого и в ходе строительства новой Лачинской дороги. Потому что когда мы только начинали строить эту дорогу, российские миротворцы как бы защищали наших строителей от местного населения, или же их от нас, от наших строителей. Не знаю, кого от кого они защищали, но, во всяком случае, они были там. Через некоторое время они ушли».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что примерно в течение последних 6-7 месяцев по всей протяженности дороги не было ни одного российского миротворца: «Наши строители были в контакте с местными армянами, которые живут там, в селах, даже некоторые из них оказывали помощь. Они благодарили нас за то, что мы строим такую качественную дорогу. Не только в истории Карабаха, но и в истории Армении никогда не было такой качественной дороги. Дороги, которые они построили, разрушаются, хотя не прошло с их строительства даже одного года. Поэтому эти контакты уже есть, и это очень важно. Я приветствую это. Контакты между людьми будут служить долгосрочному миру.

Армяне, проживающие в Карабахе, должны сделать правильный шаг. Они должны понять, что их будущее проходит через интеграцию в азербайджанское общество. Иначе невозможно. То есть, мы живем в реальной жизни. И с экономической, и с географической, и с транспортной точки зрения Карабах неотъемлемая часть Азербайджана, с исторической точки зрения, с точки зрения международного права — его составная часть».

По словам главы государства, если в Карабахе кто-либо вновь во имя какого-то популизма, или же от страха перед кем-то будет говорить о каком-то статусе, независимости, нужно знать, что он является первым врагом армянского народа: «Потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-либо особых привилегий. Как граждане Азербайджана, так и они. Как защищаются права граждан Азербайджана, так и их. Как защищаются права живущих в Азербайджане народов, так и их. Путь лишь такой».