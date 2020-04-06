Ильхам Алиев: «Строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа»

«Учитывая оперативную деятельность Азербайджанского государства и предпринимателей, хочу также сообщить, что в ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов. Они будут построены на основе новых технологий. Эти технологии позволяют в короткий срок, возможно, даже за три недели, месяц полностью реконструировать больницу — они будут построены на основе принципа технологий сборки – и обеспечить ее необходимым оборудованием. Количество коек в каждой больнице – 200. Создание в короткий срок таких больниц в нашей стране, конечно же, предоставит нам дополнительные возможности в этой борьбе. Один из основных вопросов в этой борьбе – вопрос времени. Чем больше времени мы выиграем, чем в более короткие сроки проделаем работу, тем больше успеха сможем добиться в борьбе с заболеванием. Поэтому фактор времени и, конечно, профессионализм врачей, наши возможности, совокупность всех этих факторов сегодня позволяют Азербайджану преодолевать эту ситуацию все еще с малыми потерями. Однако, конечно, последующее развитие событий покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. Во всяком случае, строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа. После этого мы предпримем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией», — добавил глава государства.

Об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.