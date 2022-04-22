«Переселение армян на азербайджанские земли произошло в XIX веке, в начале XX века. В 1920 году советская власть отделила Зангезур от Азербайджана и передала Армении, и это исторический факт».

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше.

«Мы должны знать эту историю. Не зная этого, история 1980-1990-х годов останется половинчатой. После этого сепаратистские тенденции, начавшиеся в конце 1980-х годов, фактически отрезали большую часть Карабаха от Азербайджана. Они делали это еще во времена Советского Союза. Был создан специальный руководящий комитет и назначен проармянски настроенный человек из Москвы. То, что произошло далее, уже известно. Наш народ в течение двух веков прошел через все эти страдания и, наконец, сказал свое слово. Наконец, наш народ размозжил голову врагу «железным кулаком» и восстановил историческую справедливость, свое национальное достоинство. Поэтому очень важно, чтобы эти исторические факты всегда были на повестке дня диаспорских организаций», — подчеркнул глава государства.