Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви.

В тексте соболезнования говорится: «Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях в результате проливных дождей и наводнений, произошедших в вашей стране. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего устранения последствий стихийного бедствия».