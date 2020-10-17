Ильхам Алиев: Сегодня им контрабандным путем переправляют оружие и технику

«В эти дни по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар». Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы вывели из строя военно-технический потенциал Армении. Откуда у Армении столько оружия? Армения — страна банкрот. Внешний долг страны составляет 60-70 процентов ВВП. На какие деньги покупается эта техника? На сегодняшний день уничтожено техники как минимум на 2 миллиарда долларов. Но у них все еще есть техника. И на оккупированной территории, и в самой Армении. Кто их вооружает? Нам предъявляют претензии, что мы вооружаемся, закупаем оружие, которое может усугубить ситуацию, направить ее в неприемлемое русло. А когда Армения вооружается? А откуда в этой бедной, нищей стране столько оружия, техники? Сегодня к ним контрабандным путем переправляются оружие и техника. Мы хотим ответы на эти вопросы», — сказал президент.